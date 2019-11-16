В Челябинске автовоз с новыми машинами столкнулся с трамваем
На Алом поле вечером в пятницу, 15 ноября, автовоз наехал на трамвай. Из-за чего у электротранспорта серьезно повредилась дверь. Фото с места ДТП очевидцы выложили в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт». Судя по ним, новые иномарки не повреждены. А вот трамвай теперь придется ремонтировать.
ДТП произошло на Алом поле. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»
— У трамвая апгрейд, дверь как у «Ламборджини» открывается, — шутят пользователи соцсетей.
По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал.
Мы запросили информацию в пресс-службе «ЧелябГЭТ» о том, повлиял ли инцидент на движение электротранспорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем этого ДТП?
Расскажите подробности нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU