В Челябинске автовоз с новыми машинами столкнулся с трамваем

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-16T08:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На Алом поле вечером в пятницу, 15 ноября, автовоз наехал на трамвай. Из-за чего у электротранспорта серьезно повредилась дверь. Фото с места ДТП очевидцы выложили в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт». Судя по ним, новые иномарки не повреждены. А вот трамвай теперь придется ремонтировать.

ДТП произошло на Алом поле. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»

— У трамвая апгрейд, дверь как у «Ламборджини» открывается, — шутят пользователи соцсетей.

По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал.

Мы запросили информацию в пресс-службе «ЧелябГЭТ» о том, повлиял ли инцидент на движение электротранспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем этого ДТП?

Расскажите подробности нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU