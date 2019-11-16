Жители Челябинска проголосовали за перенос автовокзала от дворца спорта «Юность»
В Челябинске завершилось голосование о переносе автовокзала из дворца спорта «Юность». Результаты опубликованы на портале «Активный житель 74». Более 2,5 тысяч челябинцев высказались за перенос.
870 жителей города считают, что нужно оставить все, как есть. А на усмотрение специалистов этот вопрос оставили 101 человек.
Напомним, голосование за местоположение станции проводилось второй раз. В августе власти уже запускали опрос. Тогда решать судьбу автовокзала могли не только челябинцы, но и жители области.
Большинство проголосовавших высказалось за сохранение автовокзала у «Юности». Но горожане заподозрили вброс голосов, поскольку вариант «за» в последний момент резко вырвался вперед. Во втором голосовании участвовали только жители города. Директор автовокзала назвал это ущемлением прав пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU