Жители Челябинска проголосовали за перенос автовокзала от дворца спорта «Юность»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-16T09:17:56+03:00

Более 2 тысяч челябинцев считают, что местоположение вокзала нужно менять

Изменить размер текста: A A

В Челябинске завершилось голосование о переносе автовокзала из дворца спорта «Юность». Результаты опубликованы на портале «Активный житель 74». Более 2,5 тысяч челябинцев высказались за перенос.

870 жителей города считают, что нужно оставить все, как есть. А на усмотрение специалистов этот вопрос оставили 101 человек.

Напомним, голосование за местоположение станции проводилось второй раз. В августе власти уже запускали опрос. Тогда решать судьбу автовокзала могли не только челябинцы, но и жители области.

Большинство проголосовавших высказалось за сохранение автовокзала у «Юности». Но горожане заподозрили вброс голосов, поскольку вариант «за» в последний момент резко вырвался вперед. Во втором голосовании участвовали только жители города. Директор автовокзала назвал это ущемлением прав пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 причин перенести автовокзал от дворца спорта «Юность» в Челябинске

Общественники надеются, что при новом губернаторе площадку в центре города расчистят от автобусов и вернут зданию главную лестницу (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU