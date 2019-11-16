Художники написали заявление в полицию после уничтожения граффити

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-16T14:40:18+03:00

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Есть шанс, что картину на фасаде дома по адресу Труда, 161 удастся восстановить. А если нет, придется рисовать заново. Вандалов, замазавшись граффити серой краской, будет искать полиция — райтеры написали заявление. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова.

— Проехала сейчас, практически зажмурившись от страха. Но не все потеряно, ребята отмывают фасад. Настроены решительно! Но нужна помощь техникой. Если кто может поддержать, обращайтесь к Дмитрию Кольцо, — рассказала Ксения.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Художники подозревают, что рисунок могло испортить рекламное агентство, ранее размещавшее здесь баннера. Челябинцев очень возмутил этот поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU