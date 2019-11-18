2019-11-18T10:48:46+03:00
Общество

Новое место автовокзала в Челябинске мэрия выберет вместе с областной администрацией

До начала мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС транспортный узел должен исчезнуть от Дворца спорта «Юность»
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Приезжим из районов Челябинской области вокзал удобен. Но жителям Челябинска — ненавистен.Приезжим из районов Челябинской области вокзал удобен. Но жителям Челябинска — ненавистен.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

На портале «Активный житель 74» завершилось голосование по судьбе «спорт-вокзала». Большинство жителей Челябинска проголосовали за закрытие автовокзала. О том, куда уйдут междугородние автобусы, корреспондент КП-Челябинск спросила мэра Наталью Котову.

— Автовокзал как узел межмуниципальных перевозок находится в ведении областных властей. По месту его расположения мы будем работать с администрацией Челябинской области, — заявила Наталья Котова.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона КП-Челябинск заявили, что итогов голосования пока к ним не поступало. Но тема будет взята в разработку сразу же, как придут документы.

Летом следующего года Челябинск примет мероприятия в рамках саммитов ШОС и БРИКС. И до этого времени вокзал у «Юности» должен быть ликвидирован. Сотрудник администрации, который просил не указывать его имени, сообщил КП-Челябинск, что перенос автовокзала — настоятельная рекомендация облетной группы, которая инспектировала Челябинска, чтобы подготовить город к саммитам. Гости города не должны видеть вокзального скопления транспорта в самом центре. Провести опрос челябинцев поручил губернатор Алексей Текслер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 причин перенести автовокзал от дворца спорта «Юность» в Челябинске

Общественники надеются, что при новом губернаторе площадку в центре города расчистят от автобусов и вернут зданию главную лестницу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске составили ТОП самых громких спортивных скандалов
«Не хватает детсадов, школ и транспорта, зато воздух чистый»: что говорят жители Челябинска о «Парковом-2»
К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией
В Челябинской области больше животных стало погибать от бешенства
Соцсети развеселило приглашение солдат на вечер знакомств с врачами поликлиники в Челябинске
Два человека заживо сгорели в Челябинской области
Выпускник челябинского лицея стал членом Академии наук
Жители Челябинска боятся, что на набережной у органного зала также возведут уродливую стену
Жительница Челябинска планирует открыть центр для детей с аутизмом
В ответ на обвинения в травле и поборах родители школы в Челябинске записали видео
Не пустили ко врачу и умер: в Челябинской области до сих пор не начали расследовать трагическую смерть пенсионера
В Челябинске резко похолодает до -22 градусов Цельсия
Загадка про смерть в учебнике для второклассников возмутила жителей Челябинской области
Жители Челябинска отомстили рекламному агентству, которое подозревают в порче фасада
«Трактор» в уральском дерби снова уступил «Автомобилисту» — 2:4
Стало известно, кто сдал прокуратуре пансионат «Золотая осень» в Челябинске
Менеджера, организовавшего бойкот «Трактору» во время игры с «Автомобилистом», уволят из клуба
Мужчина, выпавший с пятого этажа в Челябинске, оказался женщиной
В Челябинске десятки болельщиков «Трактора» покинули трибуны во время матча с «Автомобилистом»
Легковушка разнесла дорожное ограждение на перекрестке в Челябинске
Из-за ссоры с женой житель Челябинска выпрыгнул с пятого этажа
Челябинская область оказалась в конце рейтинга по доступности спорта
В Челябинске ограбили защитника «Трактора»
Кладовщица полгода выносила со склада монтажную пену в Челябинской области