Новое место автовокзала в Челябинске мэрия выберет вместе с областной администрацией

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-18T10:48:46+03:00

До начала мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС транспортный узел должен исчезнуть от Дворца спорта «Юность»

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На портале «Активный житель 74» завершилось голосование по судьбе «спорт-вокзала». Большинство жителей Челябинска проголосовали за закрытие автовокзала. О том, куда уйдут междугородние автобусы, корреспондент КП-Челябинск спросила мэра Наталью Котову.

— Автовокзал как узел межмуниципальных перевозок находится в ведении областных властей. По месту его расположения мы будем работать с администрацией Челябинской области, — заявила Наталья Котова.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона КП-Челябинск заявили, что итогов голосования пока к ним не поступало. Но тема будет взята в разработку сразу же, как придут документы.

Летом следующего года Челябинск примет мероприятия в рамках саммитов ШОС и БРИКС. И до этого времени вокзал у «Юности» должен быть ликвидирован. Сотрудник администрации, который просил не указывать его имени, сообщил КП-Челябинск, что перенос автовокзала — настоятельная рекомендация облетной группы, которая инспектировала Челябинска, чтобы подготовить город к саммитам. Гости города не должны видеть вокзального скопления транспорта в самом центре. Провести опрос челябинцев поручил губернатор Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU