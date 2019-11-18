В Челябинске автомобилистов просят отменить поездки

18 Нояб. 14:47 2019-11-18T14:47:10+03:00

На регион идут морозы. Если планы не пересмотреть, в путь нужно выдвигаться с запасом еды и заряженным мобильником

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Нейтральный «ноль» на термометре во вторник, 19 ноября, сменится резким похолоданием. Челябинский Гидрометцентр сообщает, что 19 ноября ночью в городе ожидается -20 -22 градуса, днем -17 -19. Ветер северный, 5-10 м/с, с порывами до -13 м/с. Гололедица.

В ночь на среду мороз станет крепче: -24 -26 градусов. Днем -14 -16 градусов. Ветер северный 6-11 м/с.

Похолодание «накроет» всю территорию Челябинской области. Потому в Упрдор «Южный Урал» подчеркивают: хорошо бы отказаться от дальних поездок. Если же планов не отменить, нужно помнить о соблюдении дистанции, о разумном скоростном режиме. Нельзя совершать резких маневров, нужно заранее включать поворотники.

— На дорогах федерального значения скоростной режим гораздо выше городского. Участники движения — грузовые автомобили, фуры. Потому нужно быть особенно осторожным, — поясняют в пресс-службе учреждения. — В дорогу нужно отправляться на исправном авто, в теплой одежде, с запасом горючего, еды и заряженным аккумулятором мобильного телефона.

На федеральных дорогах работают пункты обогрева, есть площадки для отдыха.

О нештатной ситуации можно сообщить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU