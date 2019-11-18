2019-11-18T14:47:10+03:00
Общество

В Челябинске автомобилистов просят отменить поездки

На регион идут морозы. Если планы не пересмотреть, в путь нужно выдвигаться с запасом еды и заряженным мобильником
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На Челябинск идут сильные холода.На Челябинск идут сильные холода.Фото: Максим КИСЕЛЕВ
Изменить размер текста:

Нейтральный «ноль» на термометре во вторник, 19 ноября, сменится резким похолоданием. Челябинский Гидрометцентр сообщает, что 19 ноября ночью в городе ожидается -20 -22 градуса, днем -17 -19. Ветер северный, 5-10 м/с, с порывами до -13 м/с. Гололедица.

В ночь на среду мороз станет крепче: -24 -26 градусов. Днем -14 -16 градусов. Ветер северный 6-11 м/с.

Похолодание «накроет» всю территорию Челябинской области. Потому в Упрдор «Южный Урал» подчеркивают: хорошо бы отказаться от дальних поездок. Если же планов не отменить, нужно помнить о соблюдении дистанции, о разумном скоростном режиме. Нельзя совершать резких маневров, нужно заранее включать поворотники.

— На дорогах федерального значения скоростной режим гораздо выше городского. Участники движения — грузовые автомобили, фуры. Потому нужно быть особенно осторожным, — поясняют в пресс-службе учреждения. — В дорогу нужно отправляться на исправном авто, в теплой одежде, с запасом горючего, еды и заряженным аккумулятором мобильного телефона.

На федеральных дорогах работают пункты обогрева, есть площадки для отдыха.

О нештатной ситуации можно сообщить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не говорит по-русски и не знает города: в Челябинске разыскивают Роберта Паттисона
Драматург из Челябинска написал пьесу о военном конфликте на Донбассе
Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по выпуску «Мультикарт» ВТБ
Урбанист Лев Владов выставил свою кандидатуру на должность главного архитектора Челябинска
Девушка, которая сбежала из «детской тюрьмы» в Челябинской области, поехала на ток-шоу
Школьник из Челябинска поразил Максима Галкина кругами Деласала
Война машин: в центре Челябинска автобус из новой партии протаранил троллейбус
Свалку ртутных ламп обнаружили в Челябинской области
В Челябинской области погиб водитель, более ста раз нарушивший правила
В Челябинской области появился новый национальный парк «Зигальга»
В резиденцию губернатора пригласили золотой потенциал Челябинской области
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
К владельцам частных интернатов для пожилых на Южном Урале нагрянули с незапланированными проверками
ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники
В мэрии Челябинска дали оценку поступку закрасивших граффити
В Челябинске составили ТОП самых громких спортивных скандалов
«Не хватает детсадов, школ и транспорта, зато воздух чистый»: что говорят жители Челябинска о «Парковом-2»
К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией
В Челябинской области больше животных стало погибать от бешенства
Соцсети развеселило приглашение солдат на вечер знакомств с врачами поликлиники в Челябинске