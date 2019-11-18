В резиденцию губернатора пригласили золотой потенциал Челябинской области

18 Нояб. 16:03 2019-11-18T16:03:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятьдесят школьников Южного Урала каждый год получают премии губернатора. В резиденцию главы региона, на торжественный прием, приглашают победителей всероссийских и региональных предметных школьных олимпиад. В нынешнем году в победителях сложных интеллектуальных испытаний значатся 55 учеников. За 13 лет губернаторской премией отмечены 800 ребят.

— Рад нашей встрече и возможности лично вручить вам и вашим родителям заслуженные награды. Профессиональные эксперты дают высокую оценку уровню образования в нашей области. Успех на олимпиадах различного уровня — это составная часть образовательного имиджа Южного Урала. У нас есть все основания гордиться нашими школьниками, — сказал губернатор.

По его словам, достижения ребят — это основа, которая дает возможность уверенно смотреть в будущее региону.

Каждый год десятки выпускников школ Южного Урала получают максимальные баллы на ЕГЭ. Челябинская область всегда есть в ТОП-10 регионов по количеству победителей всероссийских олимпиад. Так, в прошлом году область заняла 6 место.

— Всероссийская олимпиада у нас в области проводится по всем 24 предметам. В том числе, по дисциплинам, которые не входят в обязательную программу. Например, по экономике или экологии. Экология — это важная, проблемная зона, над которой нужно серьезно работать. Очень рад, что наши школьники активно изучают этот предмет. Уверен, вместе с вами мы сможем сделать наш регион лучше, — подчеркнул Текслер.

В 2019 г золото Европейской олимпиады юниоров по информатике в Мариборе занял Данил Клищ. Константин Мясников, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, вошел в сборную команду РФ на Китайской математической олимпиаде. Она пройдет в ноябре. Юноши учатся в 31 физико-математическом лицее.

ИСТОЧНИК KP.RU