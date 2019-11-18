Урбанист Лев Владов выставил свою кандидатуру на должность главного архитектора Челябинска

18 Нояб. 17:51 2019-11-18T18:16:09+03:00

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«Челябинский урбанист» Лев Владов заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главного архитектора Челябинска. Об этом он сообщил в ролике на своем YouTube канале.

— Сегодня я узнал, что на конкурс на должность главного архитектора никто не подал заявку. Никто не хочет решать проблемы, которые копились десятилетиями. А я хочу и могу. Я единственный выпускник федеральной программы «Архитекторы.рф», живущий в Челябинске. И я не один, у меня есть команда. Я знаю лучших в России градостроителей, которые готовы со мной сделать Челябинск лучше. Я знаю город, — сказал Владов.

Напомним, пару недель назад в Челябинске объявили конкурс на замещение должности главного архитектора. А 18 ноября в мэрии рассказали, что никто так и не подал заявки, однако, у чиновников есть свои кандидатуры.

К Николаю Ющенко, который сейчас занимает этот пост, накопилось множество претензий. Последние годы в городе ставят сплошь уродливые «коробки» под аренду супермаркетов, со скрипом вводят дизайн-код, регулярно меняют остановки.

Лев Владов основал свое движение «Челябинский урбанист» несколько лет назад. С тех пор он и его команда осуществили в городе множество проектов. Например, расписали будки с проводами. Но главное, чего добился Владов, это повышения уровня образованности челябинцев в вопросах городской среды.

Ранее Лев писал, что не пойдет на конкурс. Объяснял это так:

— Эта должность красиво звучит, но относительно беспомощна в решении тех проблем, которые меня волнуют в Челябинске. Я не считаю себя компетентным для этой должности. Есть много людей, которые гораздо круче меня в градостроительстве. В составе избирательной комиссии трех из восьми человек я считаю жуткими непрофессионалами. Я не подхожу по требованиям конкурса, мое образование — «Промышленное и гражданское строительство», мой стаж в архитектурном проектировании меньше двух лет.

Иду на главного архитектора.Видео: Челябинский урбанист

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