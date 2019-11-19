2019-11-19T04:39:40+03:00
Общество

В Челябинской области резко похолодало, обещают -32 градуса

Когда снова потеплеет
Ирина КАРЕЛИНА
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Холодно. Еще холоднее...Холодно. Еще холоднее...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Первая половина ноября на Южном Урале была очень теплой для этого месяца. Столбик термометра редко опускался до -10. В основном же показывал 0… +2 градуса Цельсия. Погода резко изменилась в с 18 на 19 ноября. Ночью столбик термометра в отдельных районах области опускался до -28. Челябинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня в Челябинской области.

Вторник, 19 ноября:

Днем -17… -22 на юге и -12… -17 на крайнем западе.

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный 5 — 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Среда, 20 ноября:

Ночью -22...-27, в горах и низинах до -32.

Днем -15...-20, в горах и низинах до -23. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный 6 — 11 м/с.

Четверг, 21 ноября:

Ночью -17...-22, в горах и низинах до -27.

Днем -8… -13. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный 6 — 11 м/с, порывы до 14 м/с.

Конкретно в Челябинске немного теплее: сегодня, 19 ноября, -17… -19 градусов Цельсия. 20 ноября будет -14… -16, а 21 ноября -8… -10. Как видите, морозы долго с нами не пробудут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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