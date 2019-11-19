Деревья в чулках удивили жителей Челябинска
В Челябинске появились деревья в ярких полосатых чулках. А может быть, гетрах, гигантских носках или шарфиках — горожане называют их по-разному. Заметили одетые деревья на Кировке и на остановке «Агентство воздушных сообщений». Люди фотографируют их и делятся снимками в соцсетях.
Зачем эти полосатые чулки, как у Пеппи из сказки Астрид Линдгрен?
«Холода же намечаются, утеплили», «16 ноября был Всемирный день рукоделия» — комментируют подписчики паблика «Нетипичный Челябинск» в ВК.
На остановке «Агентство воздушных сообщений». Фото: Дмитрий Дементьев.
Многим понравилось увиденное. Кто-то высказался: мол, клоунада. Некоторые не понимают, как это сделано. Рассказываем: кто-то связал большие прямоугольники, обернул ими стволы деревьев и зашил прямо на них.
Ярнбомбинг (от англ. yarnbombing) — так называется уличное вязание. Любители рукоделия обвязывают пряжей элементы городского ландшафта.
Сайт hornews.com рассказал, что в Челябинске такая акция проходит не впервые. В декабре 2017 года горожане также украшали яркими вязаными пледами деревья. Это помогает им перезимовать и делает город ярче.
А это забота челябинских рукодельниц о деревьях зимой 2017 года. Фото: hornews.com
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ИСТОЧНИК KP.RU