Деревья в чулках удивили жителей Челябинска

СЕГОДНЯ 05:08 2019-11-19T05:12:10+03:00

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В Челябинске появились деревья в ярких полосатых чулках. А может быть, гетрах, гигантских носках или шарфиках — горожане называют их по-разному. Заметили одетые деревья на Кировке и на остановке «Агентство воздушных сообщений». Люди фотографируют их и делятся снимками в соцсетях.

Зачем эти полосатые чулки, как у Пеппи из сказки Астрид Линдгрен?

«Холода же намечаются, утеплили», «16 ноября был Всемирный день рукоделия» — комментируют подписчики паблика «Нетипичный Челябинск» в ВК.

На остановке «Агентство воздушных сообщений». Фото: Дмитрий Дементьев.

Многим понравилось увиденное. Кто-то высказался: мол, клоунада. Некоторые не понимают, как это сделано. Рассказываем: кто-то связал большие прямоугольники, обернул ими стволы деревьев и зашил прямо на них.

Ярнбомбинг (от англ. yarnbombing) — так называется уличное вязание. Любители рукоделия обвязывают пряжей элементы городского ландшафта.

Сайт hornews.com рассказал, что в Челябинске такая акция проходит не впервые. В декабре 2017 года горожане также украшали яркими вязаными пледами деревья. Это помогает им перезимовать и делает город ярче.

А это забота челябинских рукодельниц о деревьях зимой 2017 года. Фото: hornews.com

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ИСТОЧНИК KP.RU