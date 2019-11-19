В Челябинске горит компрессорный завод

СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-19T07:41:36+03:00

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Сегодня утром, 19 ноября, вспыхнуло здание Челябинского компрессорного завода. Об этом сообщают очевидцы. Завод находится за городом, на 14-ом километре дороги Челябинск-Новосибирск.

По словам свидетелей произошедшего, пламя охватило крышу предприятия.

— На дороге в сторону города образовалась пробка. Дым такой, что нечем дышать, — рассказал очевидец Евгений.

Мы запросили комментарий по этому происшествию в ГУ МЧС России по Челябинской области.

ДОСЬЕ «КП»

9 ноября 2017 года на заводе побывал Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/744616" frameborder="0"></iframe> Пожар на компрессорном заводе в Челябинске 19 ноября.Видео: Евгений Николаевич

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ИСТОЧНИК KP.RU