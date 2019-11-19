В МЧС рассказали подробности ЧП на компрессорном заводе

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-19T07:59:12+03:00

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Серьезный пожар на территории Челябинского компрессорного завода тушили 85 человек. Было задействовано 24 машины. Пламя вспыхнуло в половине седьмого утра, сейчас пожарные объявили ликвидацию открытого горения.

— В 6.34 поступило сообщение о пожаре в газовой котельной — отдельно стоящее здание на территории компрессорного завода. На место немедленно выехали спасательные подразделения МЧС России по повышенному номеру сложности пожара. Было открытое горение котельной на площади 600 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. По предварительным данным, пострадавших нет, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

В 8.46 было остановлено распространение огня. А через 10 минут объявлена ликвидация открытого горения.

Пожарные продолжают работать на месте ЧП. Предварительная причина пожара устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/744616" frameborder="0"></iframe> Пожар на компрессорном заводе в Челябинске 19 ноября.Видео: Евгений Николаевич

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ИСТОЧНИК KP.RU