2019-11-19T13:04:59+03:00
Спорт

Тоже недоволен результатами: губернатор Челябинской области прокомментировал обращение болельщиков «Трактора»

Рассказываем, какая судьба ждет руководство клуба
Ирина Фадюшина
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Фото: Сектор А/vk.comФото: Сектор А/vk.com
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Ультрасы «Трактора» объявили бессрочный бойкот домашних матчей, требуя отставки гендиректора клуба Бориса Видгофа и других, заменив их управленцами, имеющими успешный опыт работы в КХЛ.

Также их возмущает, что команда комплектуется преимущественно игроками одного агента — Юрия Николаева, и раздача большого количества бесплатных билетов (сколько именно они не указывают). Кроме того, они просят снять ответственность и задачу выхода в плей-офф с нового главного тренера.

Письмо адресовано губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который также является президентом клуба черно-белых.

В пресс-службе главы региона прокомментировали, что в курсе данного обращения. Задачу выйти в плей-офф никто отменять не будет. А вот по факту ее выполнения или невыполнения оценят работу руководства клуба.

— Выход в плей-офф и достижение там максимального результата — никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач, — прокомментировал пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь. — Губернатор в курсе этого обращения. Алексей Текслер, как и все болельщики клуба, недоволен текущими результатами.

— Сейчас в целом есть большое недовольство результатом команды — в этом клуб себе прекрасно отдает отчет, — прокомментировала руководитель службы по связям с общественностью и информации Елена Герасименко. — Делалась ставка на Петриса Скудру — не справился, не вывел команду. Клуб ведет работу по поиску игроков. Так заявлять, что трибуны пустые и билеты раздаются тоже не совсем правильно. Это мнение очень узкого круга лиц, имеющее под собой личностную неприязнь.

Пресс-служба губернатора Челябинской области о ситуации в «Тракторе»

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Напомним, в воскресенье, через пять минут после начала матча «Трактор» — «Автомобилист», фанаты из «Сектора А» ушли с трибун в знак протеста. На матч они пришли с огромным плакатом «Это только начало». Для организатора акции это стало концом карьеры.

Этот поступок получил широкую огласку в спортивных СМИ и горячо обсуждается в Сети. Прежде всего, не понятно, почему «Сектор А» поддерживал прежних руководителей «Трактора» директора Ивана Сеничева и генменеджера Евгения Губарева. Тогда ультрасы выступили с открытым письмом, в котором заявили, что не видят причин менять руководство, с которым команда завоевала бронзовые медали.

В Челябинске фанаты ХК Трактор устроили бойкот, демонстративно покинув фанатские трибуны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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