2019-11-19T08:36:53+03:00
Общество

В Челябинской области до конца года хотят сократить почти 7 тысяч человек

Какие предприятия коснется чистка кадров
Валентина ВАГАНОВА
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В некоторых организациях сокращения будут формальными.В некоторых организациях сокращения будут формальными.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Южном Урале грядут массовые увольнения. По данным регионального управления по труду и занятости населения, под сокращения попадут 6977 человек. О планируемых кадровых изменениях службу занятости уведомило 41 предприятие. Какие-то организации закрываются, какие-то просто урезают штат.

Так, до конца года сократят 132 сотрудника ПАО «Челябэнергосбыт» из-за ликвидации предприятия. 30 человек при этом оформят пенсию.

Также крупные сокращения ожидаются в противопожарной службе и лесничествах. Но они, по сути, будут формальными — здесь идет реорганизация. Людей уволят, но тут же трудоустроят на новом месте.

Все вопросы в сфере труда и занятости можно задать по «горячей линии»: 8-800-444-80-88, звонок бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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