В Челябинске завершены поиски Роберта Паттисона
40-летний гражданин Великобритании Роберт Паттисон нашелся, с ним все в порядке. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».
В соцсетях челябинцы пишут, что видели Роберта в гостинице.
— В «Славянке» он находился. Сегодня ночью отвозили заказ еды, расчет был с карты на его имя, и человек не разговаривал по-русски вообще, — рассказала Олеся в комментариях под постом с ориентировкой. Челябинка добавила, что передала эту информацию в полицию.
Напомним, иностранец пропал в ночь на 18 ноября после ссоры с женой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU