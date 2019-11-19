В Челябинске завершены поиски Роберта Паттисона

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-19T10:13:27+03:00

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40-летний гражданин Великобритании Роберт Паттисон нашелся, с ним все в порядке. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

В соцсетях челябинцы пишут, что видели Роберта в гостинице.

— В «Славянке» он находился. Сегодня ночью отвозили заказ еды, расчет был с карты на его имя, и человек не разговаривал по-русски вообще, — рассказала Олеся в комментариях под постом с ориентировкой. Челябинка добавила, что передала эту информацию в полицию.

Напомним, иностранец пропал в ночь на 18 ноября после ссоры с женой.

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ИСТОЧНИК KP.RU