Двести челябинских разработчиков поборются за денежный приз первого объединеного хакатона

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-19T09:07:32+03:00

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Двум сотням участников на одной площадке всего за два дня предстоит создать цифровые решения, которые будут использованы в реальных сервисах. Кейсы для решения предоставят крупные IT-компании города. Призовой фонд хакатона — 200 000 рублей.

Участники в составе команд (от 1 до 5 человек) будут трудиться над поставленными им интересными задачами. Соревнования проводятся по двум дисциплинам: «Web-разработка» и «Machine learning». У каждого трека может быть одна команда-победитель, которая и получит главный приз — 100 000 рублей. Однако для тех, кто предоставит интересные решения организаторы проекта также приготовили приятные бонусы и возможность пройти стажировку в крупных IT-компаниях Челябинска.

«Любая отрасль не обходится без IT-решений: сельское хозяйство, спорт, бизнес, медицина — они нужны везде, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — И мы рады тому, что в нашем родном городе сосредоточены одни из лучших IT-специалистов, способных создавать проекты мирового уровня. На этом хакатоне, как у начинающих, так и у опытных программистов есть возможность не просто разработать полезные решения, но и пообщаться с ведущими специалистами сразу нескольких IT-компаний. Каждая из них ежегодно проводит всевозможные митапы, конференции и школы, но прежде мы никогда не объединяли свои усилия на одном мероприятии. Теперь у участников хакатона появился эксклюзивный доступ сразу к нескольким компетенциям в одном месте».

Участникам первого трека «Web-разработка» предстоит создать раздел распродаж «Black Friday», который будет корректно функционировать при максимальной нагрузке. В треке «Machine learning» команды будут работать над разработкой системы, которая сможет распознать номер автомобиля с помощью обычной IP-камеры под любым углом, в разное время суток, даже под слоем грязи. По словам организаторов, такое решение найдет применение во многих проектах: от автоматического открытия шлагбаума до анализа посещаемости торговых центров и умных парковок.

Оцениваться результаты участников будут по заранее заданным параметрам. Победит та, команда, которая наилучшим образом справится с одной из задач хакатона.

Принять участие в хакатоне могут даже школьники. Для этого его родителям достаточно заполнить письменное согласие. Кроме того, совершеннолетним участникам проекта, находиться на площадке хакатона можно круглосуточно. Это особенно актуально для программистов, которые решили приехать на мероприятие из других городов. Зарегистрироваться и получить подробную информацию о проекте можно на сайте chelhack.ru. Участие бесплатное.

Предстоящий хакатон впервые объединит сразу несколько технологических компаний региона. Организаторами выступают: Интерсвязь, Napoleon IT, X-Page, Fuse8, АНО «Центр кластерного развития Челябинской области». Образовательными партнерами мероприятия являются ЧелГУ, ЮУрГУ, МИДИС. Партнеры мероприятия — школа «Корпус», компании UNIT6, Intec, школа робототехники «Лига Роботов», Компьютерная академия «Шаг», Lukevium, Детский клуб образовательной и спортивной робототехники RoboSportClub. Масштабное соревнование не только помогает создавать актуальные цифровые решения, но и объединяет IT-сообщество города и региона.

ИСТОЧНИК KP.RU