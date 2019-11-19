2019-11-19T09:22:37+03:00
Общество

В Челябинске выбирают главу города

Имя мэра в течение часа озвучат на заседании городской Думы
Инна КУМЕЙКО
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Администрация города подготовила букет будущему главе города.Администрация города подготовила букет будущему главе города.
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В администрации Челябинска — двойной контроль входящих: на первом этаже, через турникеты и по списку, и на пятом этаже, у дверей большого зала. Все дело в повестке заседания городской Думы: депутаты выбирают главу города. Прямые выборы мэра, напомним, в Челябинске отменены.

В списке кандидатов — временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, глава Металлургического района Сергей Кочетков и Виталий Евгеньев, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Три кандидатуры отобрала конкурсная комиссия из 15 заявившихся. Заседание прошло 12 ноября.

Как сообщил заместитель губернатора, председатель конкурсной комиссии Анатолий Векшин, все кандидаты прошли индивидуальное собеседование с членами комиссии. Трое победителей собеседования отвечают всем требованиям: знают федеральные и муниципальные законы, имеют опыт госслужбы и высшее образование.

Один из кандидатов, Виталий Евгеньев, заявил, что он — потомок семьи государственных служащих в нескольких поколениях, и его родственник был официальным воспитателем цесаревича Алексея Романова.

Каждому кандидату отводится 10 минут на презентацию своей программы развития Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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