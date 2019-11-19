Житель Челябинской области попал в серьезное ДТП из-за выбоины на дороге
Авария произошла в Чебаркульском районе, на дороге Чебаркуль-Мисяш, днем в понедельник, 18 ноября. 25-летний водитель на Chevrolet Lacetti залетел в выбоину, после чего потерял управление и выехал на «встречку». Здесь машина столкнулась с Toyota Ipsum.
За рулем этой иномарки был 43-летний водитель. Он получил травмы и был госпитализирован.
В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
— Сейчас проводится расследование, возбуждено дело об административном правонарушении. Составлен акт, в которым указаны все выявленные недостатки этого участка дороги, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управление ГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU