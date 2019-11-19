Житель Челябинской области попал в серьезное ДТП из-за выбоины на дороге

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-19T09:36:00+03:00

Второй участник аварии — в больнице. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Чебаркульском районе, на дороге Чебаркуль-Мисяш, днем в понедельник, 18 ноября. 25-летний водитель на Chevrolet Lacetti залетел в выбоину, после чего потерял управление и выехал на «встречку». Здесь машина столкнулась с Toyota Ipsum.

За рулем этой иномарки был 43-летний водитель. Он получил травмы и был госпитализирован.

В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— Сейчас проводится расследование, возбуждено дело об административном правонарушении. Составлен акт, в которым указаны все выявленные недостатки этого участка дороги, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управление ГИБДД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU