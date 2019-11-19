Наталья Котова обещает отремонтировать в Челябинске тротуары

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-19T09:36:08+03:00

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Наталья Котова исполняет обязанности главы Челябинска с июня. Сегодня, 19 ноября, на заседании Челябинской городской Думы три кандидата, в том числе, Котова, выступают с программами развития Челябинска перед депутатами городской Думы. Совсем скоро депутаты определятся с именем мэра Челябинска, проголосовав за одного из трех кандидатов. Соперники Котовой — глава Металлургического района Сергей Кочетков и директор Красноармейского дома-интерната для престарелых Виталий Евгеньев.

Котова выступила кратко и по существу: назвала основные задачи и проблемы города, акцентировав внимание на его благоустройстве. Больше общественных пространств — парков и скверов, общественный контроль ремонта дорог, грамотное озеленение, ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов. Кстати, ни разу за последние десять лет в Челябинске не звучала тема удобства пешеходов. А тротуары вдоль городских улиц и во дворах разбиты, как после бомбежки.

ИСТОЧНИК KP.RU