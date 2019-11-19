2019-11-19T13:40:29+03:00
Общество

Наталья Котова избрана главой Челябинска

Депутаты выбрали мэра города. Единогласно
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова — первая женщина-мэр в истории города-миллионника.Наталья Котова — первая женщина-мэр в истории города-миллионника.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Члены фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» Челябинской городской Думы поддержали кандидатуру Натальи Котовой. Об этом 19 ноября на заседании Челябинской городской Думы заявил председатель Андрей Шмидт.

Коммунист Ильдар Гильмутдинов заявил, что он за прямые выборы мэра и.... поддержал кандидатуру Натальи Котовой.

— Уважаемая Наталья Петровна, вы вселяете надежду! — воскликнул коммунист.

Единогласно депутаты проголосовали за Наталью Котову на пост главы Челябинска.

— Одной из главных задач я считаю открытость власти, — сказала Котова. — Надеюсь на поддержку челябинцев, всех тех, кто неравнодушен к проблемам нашего родного города.

Наталья Котова — первая женщина-мэр в истории города-миллионника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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