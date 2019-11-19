В Челябинской области детей возили на школьных автобусах с нарушением техники безопасности

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-19T12:06:36+03:00

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В Кунашакском районе транспортное предприятие оштрафовали за 15 школьных автобусов с непройденным техосмотром. Диагностические карты на эти машины были выданы организациями, расположенными в Алтайском крае и Псковской области — за 1700 км от места, где их использовали. На самом деле ни один автобус техосмотр не проходил. Это подтверждают сведения систем ГЛОНАСС.

— Организация «КунашакСпецТранс» привлечена к административной ответственности по статье «Выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр». На предприятие наложен штраф в 50 тысяч рублей, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

После этого часть автобусов отправили на технический осмотр. У шести автобусов пока так и нет нужных документов. Сотрудники ГИБДД запретили выпускать их на линию до тех пор, пока они не пройдут проверку.

Главе администрации Кунашакского муниципального района внесено представление о недопустимости эксплуатации школьных автобусов с непройденным техосмотром.

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ИСТОЧНИК KP.RU