Алексей Текслер поздравил Наталью Котову с избранием на пост главы Челябинска

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-19T10:30:27+03:00

Губернатор тут же поставил перед мэром важные задачи

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Во вторник, 19 ноября, депутаты Челябинской городской Думы единогласно выбрали главой Челябинска Наталью Котову. Полномочия главы она исполняла с июня. Тогда руководитель региона Алексей Текслер освободил с должности главы Челябинска Владимира Елистратова и рекомендовал на пост Котову.

После избрания Натальи Петровны главой миллионника губернатор на своих официальных страницах в соцсетях поздравил Наталью Котову.

- Столица Южного Урала должна стать удобной и комфортной для жизни. Этого ждут люди. Предстоит большая работа в сфере транспорта, экологии, благоустройства, дорожного хозяйства, - написал губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что сил, энергии и компетенции у нового мэра хватит, а область обязательно поддержит.

ИСТОЧНИК KP.RU