Алексей Текслер поздравил Наталью Котову с избранием на пост главы Челябинска
Во вторник, 19 ноября, депутаты Челябинской городской Думы единогласно выбрали главой Челябинска Наталью Котову. Полномочия главы она исполняла с июня. Тогда руководитель региона Алексей Текслер освободил с должности главы Челябинска Владимира Елистратова и рекомендовал на пост Котову.
После избрания Натальи Петровны главой миллионника губернатор на своих официальных страницах в соцсетях поздравил Наталью Котову.
- Столица Южного Урала должна стать удобной и комфортной для жизни. Этого ждут люди. Предстоит большая работа в сфере транспорта, экологии, благоустройства, дорожного хозяйства, - написал губернатор.
Глава региона выразил уверенность, что сил, энергии и компетенции у нового мэра хватит, а область обязательно поддержит.
ИСТОЧНИК KP.RU