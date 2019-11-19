2019-11-19T11:09:26+03:00
Происшествия

Пожар в котельной компрессорного завода в Челябинске тушили четыре часа

Сейчас огонь полностью ликвидирован
Валентина ВАГАНОВА
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Пожар полностью потушен.Пожар полностью потушен.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Сотрудники МЧС потушили пожар на территории Челябинского компрессорного завода. Пожарные боролись с огнем с 6 до 10 часов. Об этом рассказали в региональном управлении чрезвычайного ведомства.

Напомним, утром на предприятии вспыхнула газовая котельная. Дым и пламя были такими сильными, что горожане видели их далеко за пределами завода. На место за считанные минуты стянулись пожарные. Пламя тушили 85 человек и 24 единицы техники.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Пожар на компрессорном заводе в Челябинске 19 ноября.Видео: Евгений Николаевич

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ИСТОЧНИК KP.RU

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