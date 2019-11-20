Жительница Екатеринбурга, пострадавшая в ДТП с Андреем Косиловым в Челябинской области, вышла из комы

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-20T06:37:03+03:00

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19-летняя Анастасия Вяткина, пострадавшая в ДТП с гендиректором «Рависа» Андреем Косиловым, вышла из комы. Сейчас девушка находится в так называемом «малом сознании»: она может минимально двигать руками и ногами, появились эмоции.

— Она явно слышит окружающих. Врачи нам не подтверждают, но лично мне, как маме, кажется, что она уже осознает происходящее вокруг, — цитирует 74.ru маму девушки Светлану.

Сейчас Анастасия находится проходит в частной клинике доктора Волковой в Екатеринбурге.

Напомним, авария произошла 28 июля в Аргаяшском районе. Помимо Анастасии пострадали водитель и еще один пассажир. Их автомобиль «Лада» столкнулся «Лексусом» бизнесмена. По факту ДТП расследуют уголовное дело. Сейчас ждут результаты комплексной экспертиза, результаты которой еще ожидаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU