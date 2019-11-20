2019-11-20T08:46:58+03:00
Общество

Текслер предложил южноуральцам писать ему о плохой уборке дорог

Губернатор Челябинской области подчеркнул, что за брак подрядчикам не уйти от штрафов
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- . Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск».- . Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск».
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В среду, 20 ноября, на аппаратном совещании с главами городов и районов области, губернатор Алексей Текслер повел речь о качественном содержании дорог региона в зимнюю пору.

— Снегопады могут начаться в любой момент. Вся техника, все силы ответственных служб должны находиться в режиме повышенной готовности.

В начале месяца, после обильного снегопада, по распоряжению губернатора на 700 тыс руб оштрафовали подрядчика, не справившегося вовремя с очисткой семи региональных дорог.

— Предлагаю жителям региона писать мне в Инстаграм по конкретным адресам, городам и районам, где не будет убран снег, будут проблемы. Будем разбираться. Настаиваю: все, что запланировано, делать, не откладывая на последний день. — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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