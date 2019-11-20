2019-11-20T15:15:24+03:00
Общество

Челябинской области угрожает пневмония, которую очень трудно расслышать

А еще мы на пороге эпидемии ОРВИ
Лидия ПЕСКОВА
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"Тихую" пневмонию нельзя услышать, но ее показывает рентген."Тихую" пневмонию нельзя услышать, но ее показывает рентген.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На минувшей неделе в Челябинской области зарегистрировано 656 случаев внебольничной пневмонии. Это немного ниже предыдущей недели, но выше средней цифры за несколько лет на треть, сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Треть всех случаев пневмонии среди школьников вызвана микоплазмой. Такой грибок не дает высокой температуры, ребенка беспокоят только кашель и слабость. Даже при помощи стетоскопа распознать эту «тихую пневмонию» довольно сложно. Диагноз ставят по результатам рентгена.

Неосложненную пневмонию можно лечить дома. В серьезных случаях больных госпитализируют в инфекционный стационар. Сначала воспаление легких лечат антибиотиками, ингаляциями, а потом подключают физиопроцедуры и дыхательную гимнастику.

По причине пневмонии карантин действует в восьми классах Челябинска.

Также медики говорят, что Южный Урал стоит на пороге эпидемии по ОРВИ. Однако случаев гриппа пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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