«Жить было негде»: смертельно больной житель Челябинска стал звездой «Дома-2»
23-летнний сирота из Челябинска Витжай Бутучел уже семь лет живет с диагнозом «почечная недостаточность». Ему предстоит пересадка почки. Он приехал в столичную клинику, но, поскольку жить было негде, решил пойти на кастинг «Дом-2».
— Я поехал в больницу по поводу пересадки. Хотел попробовать возьмут-не возьмут и меня взяли, — рассказал он.
Витжай никому не говорил о диагнозе и три раза в неделю ходил на диализ, но все-таки покинул проект из-за болезни, хотя по сценарию его отправили именно участники.
Операция по пересадке почки запланирована на конец года. Затем последует долгий период реабилитации, который челябинец не сможет оплатить. Из-за инвалидности устроиться на работу он не может, а пенсия всего 18 тыс. руб. Молодой человек надеется, что сможет собрать деньги, и если простые жители не помогут, то готов обратиться за помощью к Алле Пугачевой.
За время участия в «Доме-2» ему удалось собрать около 100 тыс. руб. — пожертвовали неравнодушные зрители, участники шоу и сам проект. Но как признается Витжай, по возвращению Челябинск, он потратил часть денег на благотворительность.
Ранее Витжай снимался в ток-шоу «ДНК» на НТВ, где встретился со своей мамой. Парню говорили, что она умерла, оказалось, что она сидела в тюрьме.
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ИСТОЧНИК KP.RU