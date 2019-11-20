2019-11-20T17:52:35+03:00
Общество

«Жить было негде»: смертельно больной житель Челябинска стал звездой «Дома-2»

Молодой человек ждет операцию
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Витжай Бутучел с Ольгой БузовойВитжай Бутучел с Ольгой БузовойФото: Страница в социальной сети героя публикации
Изменить размер текста:

23-летнний сирота из Челябинска Витжай Бутучел уже семь лет живет с диагнозом «почечная недостаточность». Ему предстоит пересадка почки. Он приехал в столичную клинику, но, поскольку жить было негде, решил пойти на кастинг «Дом-2».

— Я поехал в больницу по поводу пересадки. Хотел попробовать возьмут-не возьмут и меня взяли, — рассказал он.

Витжай никому не говорил о диагнозе и три раза в неделю ходил на диализ, но все-таки покинул проект из-за болезни, хотя по сценарию его отправили именно участники.

vitzhai_dobrovitzhai_dobro
Витжай Бутучел из Челябинска на проекте Дом-2
35 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Операция по пересадке почки запланирована на конец года. Затем последует долгий период реабилитации, который челябинец не сможет оплатить. Из-за инвалидности устроиться на работу он не может, а пенсия всего 18 тыс. руб. Молодой человек надеется, что сможет собрать деньги, и если простые жители не помогут, то готов обратиться за помощью к Алле Пугачевой.

За время участия в «Доме-2» ему удалось собрать около 100 тыс. руб. — пожертвовали неравнодушные зрители, участники шоу и сам проект. Но как признается Витжай, по возвращению Челябинск, он потратил часть денег на благотворительность.

vitzhai_dobrovitzhai_dobro
За кадром проекта Дом-2
32 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ранее Витжай снимался в ток-шоу «ДНК» на НТВ, где встретился со своей мамой. Парню говорили, что она умерла, оказалось, что она сидела в тюрьме.

vitzhai_dobrovitzhai_dobro
Челябинец также принял участие в шоу Бородина против Бузовой
26 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоумен из Челябинска сыграл нового героя сериала «САШАТАНЯ»

Арсен Карапетян поделился забавной историей со съемок (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного спортивного события?

Делитесь впечатлениями с нашими журналистами:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Знаковое событие для российского правосудия»: в Челябинске открылся новый суд
Чиновник, объявивший войну маршруткам в Челябинске, будет отвечать за экологию в Башкирии
С такими «русалками» не утонешь: златоустовская «Уралочка» начала чемпионат страны с 10 побед
Шоумен из Челябинска сыграл нового героя сериала «САШАТАНЯ»
Кутюрье из Челябинска организовала яркую фотосессию для дам с королевским размером
Леса Челябинской области оборудуют видеокамерами
Челябинской области угрожает пневмония, которую очень трудно расслышать
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Челябинске мать малыша сама выписала ребенку «здоровую» справку
Накануне резкого скачка цен на услуги наркологов в Челябинской области закончились бланки
Защитник «Трактора» Эссе Виртанен рассказал, что скучает по жене Сусанне и двум домашним собачкам
Маленький Лева с больным сердцем выучил слово «доктор» и готовится в перелету из Челябинска в Санкт-Петербург
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Названа причина коммунальной аварии, из-за которой остался без тепла военный городок
В Челябинской области заброшенные пашни возвращают под поля
В Магнитогорске лиса разгуливала возле детского садика
Губернатор Алексей Текслер отправил чиновников в соцсети
«Получаю удовольствие»: хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов рассказал о жизни после скандала с кокаином