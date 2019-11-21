2019-11-21T10:44:36+03:00
Общество

В Челябинской области на федеральных дорогах вынужденно остановились 12 автомобилей

Причина — перемерзание топлива или выход из строя электрики
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Дороги расчищены. Ожидается потепление. Фото: Архив "КП".Дороги расчищены. Ожидается потепление. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Суровые ноябрьские минусовые температура стали испытанием для водителей на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», за двое суток были вынужденно остановиться 12 автомобилей.

— В основном, из-за перемерзания топлива или выхода из строя электрики. Водителям помогли рабочие подрядных организаций, отвечающих за содержание федеральных дорог. Все неисправности устранены, водители отправились в дальнейший путь, — рассказали в пресс-службе.

Кстати, в ближайшие сутки мороз сменится потеплением. Значит, и ситуация на дорогах нормализуется. Тем не менее, федеральные трассы всегда находятся под круглосуточным патрулированием. На трассах Челябинской и Курганской областей работает 23 дежурных экипажа.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных автодорогах можно по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63 (круглосуточно).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сердце Сербии открылась выставка фотопейзажей Южного Урала
Житель Челябинской области сходил на шоппинг с найденной на улице банковской картой
В Челябинской области разработают схему водоемов для рыболовства
Где жителям Челябинска подбрасывают фальшивые деньги
Алексей Текслер в Чебаркуле провел переговоры с военными
Предприятие из Челябинска оштрафовали за выбросы во время НМУ
Алексей Текслер в Чебаркуле провел заседание штаба по ликвидации коммунального ЧП
КВНщики из Челябинска сняли фильм с Иваном Охлобыстиным и Александрой Бортич
Южноуральцы оценят качество обслуживания клиентов «Уралэнергосбытом»
Победивший рак мальчик из Челябинской области вернет подарок «секретному миллионеру»
В Челябинске уволились два вице-мэра
На должность главного архитектора Челябинска претендуют люди из Екатеринбурга
На свалке погиб водитель бульдозера из Челябинска
Рисунок на скандальном фасаде в Челябинске восстановят за счет горожан
Жители Челябинска неоднозначно отнеслись к первой женщине-мэру
Стало известно, сколько зарабатывает рядовой бухгалтер в Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер выехал в Чебаркуль, где случилось ЧП
Среди деревьев лошади и верблюды: автодорогу «Меридиан» огородят высоким забором
Челябинский урбанист заступился за бабушек
«Накинул удавку и увел»: в садах Магнитогорска снова убили собаку
«Автомобиль теперь — роскошь»: жители Челябинска высказались по поводу подорожания справки для водителей в 20 раз