В Челябинской области на федеральных дорогах вынужденно остановились 12 автомобилей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-21T10:44:36+03:00

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Суровые ноябрьские минусовые температура стали испытанием для водителей на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», за двое суток были вынужденно остановиться 12 автомобилей.

— В основном, из-за перемерзания топлива или выхода из строя электрики. Водителям помогли рабочие подрядных организаций, отвечающих за содержание федеральных дорог. Все неисправности устранены, водители отправились в дальнейший путь, — рассказали в пресс-службе.

Кстати, в ближайшие сутки мороз сменится потеплением. Значит, и ситуация на дорогах нормализуется. Тем не менее, федеральные трассы всегда находятся под круглосуточным патрулированием. На трассах Челябинской и Курганской областей работает 23 дежурных экипажа.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных автодорогах можно по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU