2019-11-21T16:55:30+03:00
Общество

Конфликт зоозащитников привел к закрытию крупнейшего приюта в Челябинске

Город теряет пристанище для бездомных животных «Наш дом»
Лидия ПЕСКОВА
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Полина Кефер. Фото: из личного архива героя публикации.Полина Кефер. Фото: из личного архива героя публикации.
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Известная в Челябинске зоозащитница Полина Кефер заявила о закрытии приюта для животных «Наш дом». Свое решение наша землячка объясняет обилием негатива, который вылили на нее конкуренты. Они пишут жалобы в прокуратуру, в полицию и распространяют ложную информацию в прессе, а также в социальных сетях.

— Им нужен пиар. Эти люди считают, что в нашей сфере крутятся деньги. Их задевает, что меня стало много везде. Они хотят стать популярными сами. Эти люди забыли, что нужно делать добрые дела. Я молчала год. Но мои силы кончились, — рассказала сайту «Медиазавод» Полина Кефер.

Полина Кефер долгое время курировала деятельность по отлову животных в Челябинске. При ней в городе запретили эвтаназию, животных стали привозить в «ГорЭкоЦентр» живыми, а хозяевам потерявшихся котов и собак разрешили доступ на территорию, чтобы отыскать своего питомца среди подобранных на улице.

Друзья Полины запустили флешмоб в ее поддержку #ПолинаКеферТыНеОдна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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