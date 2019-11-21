Конфликт зоозащитников привел к закрытию крупнейшего приюта в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-21T16:55:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная в Челябинске зоозащитница Полина Кефер заявила о закрытии приюта для животных «Наш дом». Свое решение наша землячка объясняет обилием негатива, который вылили на нее конкуренты. Они пишут жалобы в прокуратуру, в полицию и распространяют ложную информацию в прессе, а также в социальных сетях.

— Им нужен пиар. Эти люди считают, что в нашей сфере крутятся деньги. Их задевает, что меня стало много везде. Они хотят стать популярными сами. Эти люди забыли, что нужно делать добрые дела. Я молчала год. Но мои силы кончились, — рассказала сайту «Медиазавод» Полина Кефер.

Полина Кефер долгое время курировала деятельность по отлову животных в Челябинске. При ней в городе запретили эвтаназию, животных стали привозить в «ГорЭкоЦентр» живыми, а хозяевам потерявшихся котов и собак разрешили доступ на территорию, чтобы отыскать своего питомца среди подобранных на улице.

Друзья Полины запустили флешмоб в ее поддержку #ПолинаКеферТыНеОдна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что происходит на самом деле?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU