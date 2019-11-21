2019-11-21T22:20:23+03:00
Происшествия

Задержанный в Челябинске житель Казахстана рассказал, куда потратил украденные у банка 200 тысяч евро

Полиция нашла только часть пропавших денег
Лидия ПЕСКОВА
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Беглеца задержали в Челябинске, но вернут домой в Казахстан.Беглеца задержали в Челябинске, но вернут домой в Казахстан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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12 ноября в Костанайской области Казахстана ограбили «Евразийский банк». Используя свое служебное положение банкир-грабитель вынес с работы 86 млн тенге, то есть больше 200 тысяч евро. На этой неделе мужчину задержали в Челябинске. Силовики смогли вычислить нахождение 26-летнего парня при помощи компьютерных технологий.

Теперь уже экс-банкир решил податься в Россию и отсидеться в Челябинске. Но его быстро нашли и арестовали с остатком украденной суммы. Весомую часть мужчина успел потратить: мужчина погасил восемь кредитов, причем не только свои, но еще и кредиты своих родных.

Преступника этапируют в Казахстан. Судить его будут там же.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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