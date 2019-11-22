«Потеряли время и деньги!»: автомобилисты Челябинска высказались о решении отложить новую медкомиссию до июля

СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-22T07:46:06+03:00

Они зря брали отгулы на работе и стояли в километровых очередях за справкой от нарколога

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22 ноября должно было вступить в силу решение Минздрава о новой медкомиссии на водительские права. Всех автомобилистов хотели обязать проходить углубленное обследование у нарколога. Специалисты объявили: анализы будут стоить 5000 рублей. Узнав об этом, люди ринулись в наркодиспансер, чтобы успеть получить справку по старым правилам и ценам. В Челябинске она стоила 250 рублей. Масштаб бедствия можно видеть на фото, которые водители выкладывали в соцсети.

— Очередь внутри по всему зданию, змейкой по лестнице со второго на первый этаж, до конца коридора и еще на улице длинный хвост, — так челябинцы описывали во «ВКонтакте» ситуацию в наркологическом диспансере.

— Я отстоял полчаса, плюнул и ушел. Народ одичал — чуть ли не дерутся! — описал обстановку автомобилист Дмитрий Хотченков.

Очередь к наркологу в Челябинске 21 ноября. Фото: Aron Erlichman, соцсети

— В 12 часов талоны на 800+ уже давали, — рассказала жительница Магнитогорска Марина Марамыгина.

Наркологи вошли в положении — согласились работать до десяти часов вечера, чтобы люди не стояли зря.

И все же люди стояли зря. Накануне дня «Х» Минздрав РФ увидел весь этот ужас и решил отложить принятие решения о новой медкомисии до 1 июля 2020 года. Об этом замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил в своем телеграм-канале.

Люди стояли в очереди до десяти часов вечера. Фото: соцсети

Пользователи соцсети смеются над автомобилистами, которые целый день стояли в очереди, чтобы сэкономить деньги. А вот им не до смеха.

— Нас надурили! Это издевательство! Я взял отгул на работе, а смена у меня стоит 2000 рублей. В итоге не сэкономил, а только потерял! И деньги, и время, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск автомобилист Михаил Дружков.

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ИСТОЧНИК KP.RU