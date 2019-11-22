В Челябинске открывается новый пункт оформления ДТП
В понедельник, 25 ноября, в Челябинске открывается новый круглосуточный пункт по оформлению ДТП. В здании по Комсомольскому проспекту, 112 примут жителей Калининского, Курчатовского и Центрального районов. Кстати, перед зданием оборудована парковка для автомобилей.
Поскольку в двухэтажном здании оформлять документы будет большее количество сотрудников Госавтоинспекции, очереди сократятся.
В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что новые помещения оборудованы достаточным количеством оргтехники, есть мебель: если и придется подождать приема у инспектора, ожидание не будет утомительным.
Где еще можно оформить ДТП?
— ул. Гончаренко, 99 (здание городской ГИБДД);
ВНИМАНИЕ! Пункт по ул. Чайковского, 5 — закрыт.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU