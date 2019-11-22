В Челябинске открывается новый пункт оформления ДТП

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-22T13:43:17+03:00

Теперь челябинцы могут оформить ДТП в новом пункте по Комсомольскому проспекту. Фото: Алексей ФОКИН

Круглосуточный прием будет вестись на Комсомольском проспекте

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В понедельник, 25 ноября, в Челябинске открывается новый круглосуточный пункт по оформлению ДТП. В здании по Комсомольскому проспекту, 112 примут жителей Калининского, Курчатовского и Центрального районов. Кстати, перед зданием оборудована парковка для автомобилей.

Поскольку в двухэтажном здании оформлять документы будет большее количество сотрудников Госавтоинспекции, очереди сократятся.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что новые помещения оборудованы достаточным количеством оргтехники, есть мебель: если и придется подождать приема у инспектора, ожидание не будет утомительным.

Где еще можно оформить ДТП?

— ул. Гончаренко, 99 (здание городской ГИБДД);

ВНИМАНИЕ! Пункт по ул. Чайковского, 5 — закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU