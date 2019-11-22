Воспитанники спортшколы «Трактор» выиграли «бронзу» на всероссийском турнире в Сочи

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-22T14:34:21+03:00

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Челябинцы одержали шесть побед в восьми матчах. Команда УрФО, в составе которой выступали 10 воспитанников спортшколы «Трактор», с минимальным счетом уступили только сборным Москвы (3:4) и Центрального Федерального округа (2:3). Эти результаты позволили уральцам завоевать бронзовые медали. Лучшим ассистентом турнира стал воспитанник школы «Трактора» Артемий Низамеев — 15 результативных передач и в 8 матчах.

Самые крупные победы команда УрФО одержала над Южным ФО (24:1), Дальневосточным ФО и сборной Санкт-Петербурга (обе встречи — 8:0).

На «Первенстве сборных команд Федеральных округов» спортшколу «Трактор» представляли: голкипер Всеволод Городилов, Артемий Низамеев, Александр Рыков, Иван Селиванов, Никита Телегин, Данил Туев, Дмитрий Чижов, защитники Ефим Болтов, Иван Рязанцев и Владислав Юсупов.

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