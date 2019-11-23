В Челябинске отправили под стражу белого казахского банкира

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-23T07:52:37+03:00

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86 млн тенге, или более 200 тысяч в единой европейской валюте, вынес из Костанайского отделения «Евразийского банка» 26-летний начальник. С мешком денег он беспрепятственно покинул здание и был таков.

Через неделю беглеца задержали в Челябинске. В нашем городе он жил на съемной квартире, старался не привлекать к себе внимания. Украденными деньгами он через интернет погасил восемь кредитных займов. Поймали подозреваемого с помощью компьютерных технологий.

В прокуратуре Курчатовского района Челябинска корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что на родине беглеца объявили в розыск, заочно арестовали. Начата процедура экстрадиции. Пока оформляются бумаги, подозреваемый по решению суда заключен под стражу. При нем обнаружены остатки краденого — 135 тысяч евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU