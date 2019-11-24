В домах Челябинской области, где неделю не было отопления, с потолка полился кипяток

СЕГОДНЯ 18:46 2019-11-24T18:46:12+03:00

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Жители военного городка в Чебаркуле рассказали о новых злоключениях. Ранее у них восемь дней не было отопления. Накануне теплоснабжение восстановили. Но при подключении вечером 23 ноября прорвало трубы и с них в квартиры полился кипяток. Жильцы сняли ролик, на котором видно, как от воды, что затапливает комнату, поднимается пар.

— Прорыв на крыше произошел после нескольких дней без отопления, о прорыве сообщили ремонтникам. Приехали два слесаря, поставили хомут. Им все говорили, что нужно варить пока не запускают систему. Они сказали, что им некогда! Вечером запускали отопление и произошел прорыв ровно в том месте, где установили хомут. Поэтому я лично свидетельствую, что ответственность за этот потоп на халатном исполнении должностных обязанностей слесарей, — рассказала жительница Чебаркуля Екатерина Ахметова.

В воскресенье ремонтники продолжили устранять течь. Ранее военный городок в Чебаркуле восемь дней жил без отопления. На место были брошенные коммунальные бригады гражданских и военных служб. За ситуацией следил губернатор и его заместители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/745759" frameborder="0"></iframe> Кипяток с потолка.

В военном городке Чебаркуля работает круглосуточная горячая линия: (35168) 2-13-98.

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ИСТОЧНИК KP.RU