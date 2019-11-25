Перед Новым годом в Челябинске запретят движение грузовиков и спецтехники
С 20 декабря в Челябинске вводят ограничение на движение большегрузов и габаритной спецтехники. Мера касается машин грузоподъемностью свыше 10 тонн. Запрет действует до 31 декабря. В это время на дорогах всегда повышенная аварийность.
Движение фур и прочих большегрузов запрещают с 6:00 до 22:00.
— В это время сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд большегрузов на территорию города. Кроме того большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Впрочем, ничего не мешает передвигаться грузовикам в ночные часы. Также мера не коснется большей части снегоуборочной техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU