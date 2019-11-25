Курганская епархия осудила отказ священника крестить ребенка с большим родимым пятном
В Курганской области священник побоялся публично крестить ребенка с большим родимым пятном. Служитель церкви предположил, что это может быть негативно воспринято другими прихожанами. Помимо этого маму предупредили: придется собирать справки, что пятно не заразное. Родителям девочки предложили провести таинство в частном порядке за четыре тысячи рублей.
— Это недопустимо. У меня нет других слов, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь епархии Михаил Носков. — Если бы мы знали церковь, где это произошло, то провели бы свою проверку. И если бы все подтвердилось, то виновный был бы наказан.
Впрочем, родители девочки не спешат выдать приход, где их ребенка не стали крестить публично. Семья на церковь не в обиде. К словам священника отнеслись с пониманием.
Вика Хвостанцева родилась полгода назад с большим родимым пятном, которое занимает 80% тела. Девочка совершенно здорова, но есть риск перерождения невуса в онкологию. Родители крохи уже шесть месяцев ищут клинику, где помогут их дочке. После того, как история получила огласку в федеральных СМИ, семья отправилась на консультацию в столицу.
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ИСТОЧНИК KP.RU