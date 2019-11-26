В Челябинске два человека попали в больницу после ДТП на «зебре»

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-26T07:52:42+03:00

В Челябинске за сутки сбили трех человек на дороге. Фото: ГИБДД Челябинска

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В разных районах города в понедельник, 25 ноября, сбили трех человек на дороге. Во всех случаях пешеходы пострадали в темное время суток.

Первое ДТП произошло в Калининском районе, у дома на проспекте Победы, 337/3 в 8.05. Водитель Toyota Camry сбил 48-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Пострадавшего с травмами увезли в больницу.

Через 15 минут похожий инцидент произошел в поселке Шершни, на пешеходном переходе по улице Заводская. Под колеса Hyundai попала 48-летняя челябинка. Ее госпитализировали.

Еще одно ДТП произошло вечером напротив дома №15а по улице 250 лет Челябинску. Здесь пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами.

— Водитель Renault наехала на 31-летнюю женщину на пешеходном переходе. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

По всем ДТП сейчас проводятся административные расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU