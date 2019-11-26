2019-11-26T07:52:42+03:00
Происшествия

В Челябинске два человека попали в больницу после ДТП на «зебре»

Пострадавших госпитализировали с травмами
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В Челябинске за сутки сбили трех человек на дороге. Фото: ГИБДД ЧелябинскаВ Челябинске за сутки сбили трех человек на дороге. Фото: ГИБДД Челябинска
Изменить размер текста:

В разных районах города в понедельник, 25 ноября, сбили трех человек на дороге. Во всех случаях пешеходы пострадали в темное время суток.

Первое ДТП произошло в Калининском районе, у дома на проспекте Победы, 337/3 в 8.05. Водитель Toyota Camry сбил 48-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Пострадавшего с травмами увезли в больницу.

Через 15 минут похожий инцидент произошел в поселке Шершни, на пешеходном переходе по улице Заводская. Под колеса Hyundai попала 48-летняя челябинка. Ее госпитализировали.

Еще одно ДТП произошло вечером напротив дома №15а по улице 250 лет Челябинску. Здесь пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами.

— Водитель Renault наехала на 31-летнюю женщину на пешеходном переходе. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

По всем ДТП сейчас проводятся административные расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Газета «Челябинский рабочий» снова появилась в киосках
В Челябинске согласовали кандидатуру на пост омбудсмена
Двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа в Челябинской области
Предприниматели устроили свалку на улице Кирова в Челябинске
Дорожники ответили, почему залили реагентом дороги в Челябинске
Ученые зауралья создали огнетушитель, который борется с пламенем при помощи звука
В Челябинской области мошенники придумали автокатастрофу и собирали деньги на операцию для здорового ребенка
«В грязных клетках без еды»: волонтеры забрали собак из питомника в Златоусте
Парень из Челябинской области, которого звали Пельмень, теперь стал Билетом
В Челябинске могут появиться новые выделенки для общественного транспорта
Трогательное спасение собаки из-подо льда засняли в Кургане
Проект рекультивации городской свалки в Челябинске наконец-то одобрили
Журналистка рассказала о малоизвестной улице в центре Челябинска
Курганская епархия осудила отказ священника крестить ребенка с большим родимым пятном
В Челябинской области откажутся от «химии» в уборке дорог
Застрявший в Бельгии на четверть века уроженец Челябинска получил паспорт
Вместо оплаты проезда пассажир приставил к горлу таксиста нож в Челябинской области
«Да что вы понимаете в урбанизме!»: челябинский центр адаптации осужденных делает 3D-заборы и воркаут-площадки
СПИД-центр в Челябинске признали лучшим в стране