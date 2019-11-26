2019-11-26T13:26:02+03:00
Происшествия

В Челябинской области пьяный ножом ранил полицейских

До нападения на стражей порядка расправой он угрожал жене
Ольга АНТОНОВА
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В Озерске пьяный семейный тиран напал с ножом на полицейских. Фото: Архив "КП".В Озерске пьяный семейный тиран напал с ножом на полицейских. Фото: Архив "КП".
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В Озерске фигурантом уголовного дела стал семейный тиран. Он третировал жену, угрожая ей убийством. Вечером в понедельник, 25 ноября, испуганная женщина обратилась за помощью в полицию.

Нетрезвый супруг, вооружившись ножом и проследовав за женщиной в сумерках, поджидал ее на улице. Но возле опорного пункта полиции агрессора задержали двое полицейских. Размахивая ножом, он ранил их по касательной.

Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков, угрозы для жизни полицейских нет.

Идет расследование уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Напавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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