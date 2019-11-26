Челябинец, сменивший имя на Билет Призыва Нет, просит денег за интервью

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-26T15:32:16+03:00

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Парень из города Троицка Челябинской области решил не только хайпануть на смене имени, но и заработать. Напомним, сначала Роман сменил имя на Пельмень Кондольский ради 200 кг полуфабрикатов. А теперь заявил: зовите меня Билет Призыва Нет. Все официально. Он и паспорт показал.

— Армия оказалась ближе, чем мне казалось. Поэтому я решил взять имя-оберег от нее. Теперь я клиент небезызвестной компании, которая легально освобождает призывников от армии, — написал молодой человек в своем аккаунте во “ВКонтакте”.

Сейчас парень ждет, когда соцсеть поменяет ему имя в шапке профиля. Некоторые подисчики не верят, что это возможно.

— Не поменяют на такое! — говорят они.

Но почему бы и нет? Если даже в паспортном столе возражать не стали. Тем более, что сейчас парень зовется в ВК Пельменем. А чем Билет хуже?

Конечно же, у нас к Билету масса вопросов, и мы связались с ним в соцсети.

— Хотите поговорить? Могу дать эксклюзивное интервью и даже видео записать. Цена — 3000 рублей, — написал нам парень со странным именем.

— Может, когда надоест быть Билетом, вы захотите сменить имя на Комсомольская Правда? А мы за это вам подарим пожизненную подписку на газету, — предложил наш корреспондент.

— Это шутка или я в паспортный стол иду? Хорошая идея! — ответил Роман-Пельмень-Билет.

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ИСТОЧНИК KP.RU