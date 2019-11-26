2019-11-26T19:24:33+03:00
Спорт

Две шайбы легионеров «Трактора» не позволили команде переиграть ЦСКА

Челябинцы уступили московским армейцам 2:3
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Черно-белые уступили лидеру «Запада» с минимальным счетом — 2:3. Фото ХК «Трактор».Черно-белые уступили лидеру «Запада» с минимальным счетом — 2:3. Фото ХК «Трактор».
Изменить размер текста:

Черно-белые открыли счет в конце первой 20-минутки. Гол в свой актив записал один из лучших бомбардиров «Трактора» Лукаш Седлак. Второй отрезок матча оказался провальным для челябинцев. Поочередно Секач, Шалунов и Андронов вывели ЦСКА вперед — 3:1.

В оставшейся трети матча черно-белые смогли забросить лишь одну ответную шайбу. Снова в составе «медведей» отличился легионер — американец с белорусским паспортом, защитник Ник Бэйлен. Итог поражение «Трактора» 2:3 от ЦСКА — действующего обладателя Кубка Гагарина

После этого поражения челябинцы так и остались на последнем месте в общей турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

В четверг, 28 ноября «Трактор» в Челябинске сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» (начало в 19.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девочка из Челябинской области скопила деньги «на волосы» маме, которая лишилась кудрей после химиотерапии
На должность главного архитектора Челябинска заявились девять кандидатов
Облсуд повторно оправдал убийцу 14-летней школьницы из Сатки
В Челябинске будут штрафовать назойливых попрошаек
Суд запретил рекламщикам размещать баннеры на скандальном фасаде с граффити в Челябинске
Челябинец, сменивший имя на Билет Призыва Нет, просит денег за интервью
В Челябинской области увеличат выплату приемным родителям
Мама тройняшек Рузалина Мищанчук рассказала про жизнь на грани смерти
В Челябинской области пьяный ножом ранил полицейских
В Челябинске пройдет финал чемпионата по современным уличным танцам
Все сервисы в одном месте: челябинские разработчики завершили слияние региональных приложений
«Трактор» сразится с ЦСКА — обладателем Кубка Гагарина
В Челябинской области автомобилистка погибла, врезавшись в автозак ГУФСИН
Средний депозит южноуральца в шесть раз ниже, чем у москвича
«Пусть лечится!»: жители Челябинска вступились за семью, которую попросили вернуть миллион, собранный на лечение дочери
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Депутаты ЗСО утвердили канидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
«Кого-то тысячу, кого-то двадцать»: в Миассе учителей заставляют вернуть отпускные
В Челябинске родители спасли дочь-школьницу, решившую покончить с собой