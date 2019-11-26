Две шайбы легионеров «Трактора» не позволили команде переиграть ЦСКА
Черно-белые открыли счет в конце первой 20-минутки. Гол в свой актив записал один из лучших бомбардиров «Трактора» Лукаш Седлак. Второй отрезок матча оказался провальным для челябинцев. Поочередно Секач, Шалунов и Андронов вывели ЦСКА вперед — 3:1.
В оставшейся трети матча черно-белые смогли забросить лишь одну ответную шайбу. Снова в составе «медведей» отличился легионер — американец с белорусским паспортом, защитник Ник Бэйлен. Итог поражение «Трактора» 2:3 от ЦСКА — действующего обладателя Кубка Гагарина
После этого поражения челябинцы так и остались на последнем месте в общей турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.
В четверг, 28 ноября «Трактор» в Челябинске сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» (начало в 19.00).
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ИСТОЧНИК KP.RU