У Публичной библиотеки в центре Челябинска спилили дерево, украшавшее город

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-27T17:11:47+03:00

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У Публичной библиотеки, которая в двух шагах от центра города, спилили старое раскидистое дерево. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказал в социальных сетях челябинский урбанист Лев Владов.

— Утром услышал звук бензопилы — сердце сжалось. Подхожу ближе: рабочий допиливает остатки роскошного дерева, украшавшего вход в скверик. Спрашиваю: а что не так с деревом? Рабочий показывает на ствол: сухое. Я не специалист в определении болезней дерева по спилу. Сфотографировал. Предоставлю это вам, — написал Лев в сообщении.

Дерево украшало скверик у библиотеки. Фото: Лев Владов.

Кандидат на пост главного архитектора города вообще возмущен начатой в зиму стройкой. Владов считает, что плитка, которой собираются вымостить землю, весной «будет гулять».

— В декабре мы будем наблюдать самое страшное: чиновники в панике будут носиться по подрядчикам и искать, куда бы потратить оставшиеся деньги. А денег осталось много — бюджета на благоустройство в этом году выделили изрядно, а придумать, что сделать с деньгами и заказать проекты не успели. Или не хотели, — замечает Владов. — Согласно официальным Правилам благоустройства Челябинска, сезон благоустроительных работ заканчивается 15 октября. Все, что сделано на холоде, под снегом — развалится.

За неполные сутки пост о спиленном дереве собрал более 30-ти тысяч просмотров. Большинство горожан негодуют и сожалеют о произошедшем.

— Варвары!!! За что?! Зачем?!

Рабочие говорят, что дерево было больным. Фото: Лев Владов.

Кто-то даже привел в пример крымский Никитский ботанический сад. Там после бури старинный дуб частично забетонировали, чтобы дерево не пропало. Спилить его местным даже не пришло в голову.

В мэрии говорят, что дерево было аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU