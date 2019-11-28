Появилось видео последствий смертельной аварии на трассе М-5
В среду, 27 ноября, под Юрьзанью столкнулись три грузовика и «Газель». В аварии погибли два водителя. Место аварии сняли на видео.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», сначала столкнулись две фуры, которые шли в попутном направлении. От удара мощные авто вылетели на встречную полосу и лоб в лоб врезались в грузовой автомобиль и «Газель».
— В результате две фуры и «Газель» опрокинулись в кювет, где «Мерседес» загорелся. Водитель сгоревшего автомобиля и водитель отечественной машины погибли, — уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Смертельная авария на трассе М-5 в Челябинской области.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области.
Предварительная причина аварии — отказ тормозов во время спуска.
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ИСТОЧНИК KP.RU