Жители Магнитогорска купили чернослив, выращенный из муки и маргарина

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-28T10:00:53+03:00

Надпись на упаковке рассмешила весь город

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Семья из Магнитогорска купила расфасованный по пакетикам чернослив. Придя домой, покупатели обнаружили на упаковке описание состава продукта. И оно весьма позабавило, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— Мука пшеничная, вода, сахар, маргарин, соль, лецитин... И никаких следов сухофрукта! — удивляются горожане.

Та самая упаковка. Фото: «Черное&Белое Магнитогорск».

Фотографию ценника горожане выложили в социальные сети, чем вызвали дружный взрыв смеха.

— Рецептик бы заиметь да самим дома чернослив стряпать! — потешаются земляки.

— По этому рецепту, наверно, можно не только сухофрукты делать, а еще и свежие огурцы, помидоры. А я рассадой мучаюсь! — шутят читатели паблика «Черное&Белое Магнитогорск».

А какие надписи на упаковках удивляют вас?

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ИСТОЧНИК KP.RU