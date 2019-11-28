Жители Магнитогорска купили чернослив, выращенный из муки и маргарина
Семья из Магнитогорска купила расфасованный по пакетикам чернослив. Придя домой, покупатели обнаружили на упаковке описание состава продукта. И оно весьма позабавило, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».
— Мука пшеничная, вода, сахар, маргарин, соль, лецитин... И никаких следов сухофрукта! — удивляются горожане.
Та самая упаковка. Фото: «Черное&Белое Магнитогорск».
Фотографию ценника горожане выложили в социальные сети, чем вызвали дружный взрыв смеха.
— Рецептик бы заиметь да самим дома чернослив стряпать! — потешаются земляки.
— По этому рецепту, наверно, можно не только сухофрукты делать, а еще и свежие огурцы, помидоры. А я рассадой мучаюсь! — шутят читатели паблика «Черное&Белое Магнитогорск».
А какие надписи на упаковках удивляют вас?
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