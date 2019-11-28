2019-11-28T10:54:26+03:00
Общество

Администрация Челябинска ищет новых подрядчиков для содержания дорог

Общая сумма контрактов — 1,8 миллиарда рублей
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Мэрия объявила аукционы по поиску подрядчиков для ремонта и содержания дорог. Лоты разделили по районам, суммы разные. Например, сумма контракта за обслуживание Центрального и Советского районов — 512 млн руб., Тракторозаводского и Ленинского районов — 425 млн руб., Калининского и Курчатовского — 406 млн, Металлургического — 433 млн.

Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в лоты включены только второстепенные дороги районного значения. Отдельно объявят торги на обслуживание магистралей, ремонт и строительство новых объектов. Соответственно, подрядных организаций, занятых в работах, будет несколько.

— Разделение полномочий между большим количеством подрядчиков было необходимо. Можно сказать, что жизненно. «Южуралмост», у которого, слава всем богам, в декабре истекает срок договора с администрацией, был фактически монополистом в сфере дорожного ремонта и строительства, добавлял труда антимонопольщикам и мешал дышать конкурентам, — рассуждают авторы «Челябушки». — Мы внимательно изучили портал госзакупок и обнаружили, что администрацией запущено четыре аукциона на содержание дорог по районам. Дела не расходятся со словами. Отрадно. В совокупности мэрия готова предложить по этим контрактам около 1,8 миллиарда рублей. Главное сейчас — подбор порядочных желающих все это освоить.

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@TrueKPRU
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