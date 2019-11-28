Каждый второй житель Челябинска скучает по предыдущему боссу
Портал «Зарплата.ру» спросил челябинцев, каких начальников считают идеальными. 43% горожан признались, что идеалом был их прежний босс, а еще 25% опрошенных поставили на пьедестал нынешних руководителей, сообщает «Медизавод».
60% горожан хотят видеть босса компетентным и справедливым.
30% ценят хорошее чувство юмора.
30% уважают внимательных.
29% ждут от начальства стрессоустойчивости.
27% отметили интеллигентность.
25% хотят видеть у босса креативный ум.
Меньше всего челябинцев интересует харизматичность, доброта, настойчивость, строгость, эмпатичность, тяга к знаниям и высокая самооценка начальника.
При этом каждый четвертый челябинец никогда не встречали руководителя, который обладает всеми важными для него качествами.
ИСТОЧНИК KP.RU