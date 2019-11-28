2019-11-28T13:44:21+03:00
Общество

Каждый второй житель Челябинска скучает по предыдущему боссу

Именно тех, с кем уже не работают, горожане считают идеальными работодателями
Лидия ПЕСКОВА
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Горожане рассказали, как выглядит идеальный босс.Горожане рассказали, как выглядит идеальный босс.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Портал «Зарплата.ру» спросил челябинцев, каких начальников считают идеальными. 43% горожан признались, что идеалом был их прежний босс, а еще 25% опрошенных поставили на пьедестал нынешних руководителей, сообщает «Медизавод».

60% горожан хотят видеть босса компетентным и справедливым.

30% ценят хорошее чувство юмора.

30% уважают внимательных.

29% ждут от начальства стрессоустойчивости.

27% отметили интеллигентность.

25% хотят видеть у босса креативный ум.

Меньше всего челябинцев интересует харизматичность, доброта, настойчивость, строгость, эмпатичность, тяга к знаниям и высокая самооценка начальника.

При этом каждый четвертый челябинец никогда не встречали руководителя, который обладает всеми важными для него качествами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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