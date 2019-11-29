На уборку дорог в Челябинске в ближайшие годы потратят 1,8 млрд

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-29T07:56:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске объявили аукционы на уборку и содержание городских дорог. В этот раз решили не создавать один общий контракт, а разбить его на четыре лотов: от 406 до 512 млн рублей. Один лот включает в себя обслуживание магистралей в двух районах. Лишь уборка Металлургического района выделена в отдельный контракт.

Всего администрация Челябинска готова потратить около 1,8 млрд рублей. Выигравший подрядчик должен приступить к уборке с 1 января 2020 года. Срок одного контракта — 2,5 года. Торги пройдут 13 декабря.

В контрактах на содержания дорог прописаны требования к подрядчикам: убирать снег с автодорог за четыре часа после выпадения, а с тротуаров — за сутки.

Ранее все дороги в Челябинске обслуживала магнитогорская фирма «Южуралмост». Под условия контракта, в который была включена вся территория города, проходила лишь она.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU