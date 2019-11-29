2019-11-29T07:56:05+03:00
Общество

На уборку дорог в Челябинске в ближайшие годы потратят 1,8 млрд

За разные районы Челябинска будут отвечать разные фирмы
Андрей АБРАМОВ
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Убирать снег в Челябинске теперь смогут несколько фирм.Убирать снег в Челябинске теперь смогут несколько фирм.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Челябинске объявили аукционы на уборку и содержание городских дорог. В этот раз решили не создавать один общий контракт, а разбить его на четыре лотов: от 406 до 512 млн рублей. Один лот включает в себя обслуживание магистралей в двух районах. Лишь уборка Металлургического района выделена в отдельный контракт.

Всего администрация Челябинска готова потратить около 1,8 млрд рублей. Выигравший подрядчик должен приступить к уборке с 1 января 2020 года. Срок одного контракта — 2,5 года. Торги пройдут 13 декабря.

В контрактах на содержания дорог прописаны требования к подрядчикам: убирать снег с автодорог за четыре часа после выпадения, а с тротуаров — за сутки.

Ранее все дороги в Челябинске обслуживала магнитогорская фирма «Южуралмост». Под условия контракта, в который была включена вся территория города, проходила лишь она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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