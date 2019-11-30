В Челябинске легковушка врезалась в троллейбус

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-30T10:32:43+03:00

На место аварии приехали «скорая» и ГИБДД

Изменить размер текста: A A

На Северо-Западе Челябинска сегодня, 30 ноября, легковой автомобиль врезался в троллейбус. Авария произошла на Комсомольском проспекте, возле остановки «Поликлиника».

— К месту ДТП прибыли несколько экипажей ДПС и две бригады скорой помощи. Проезжал мимо, видел, как оказывают помощь пострадавшим, — рассказал очевидец Юнус Аминов.

На месте работали ГИБДД и скорая помощь. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

По снимкам с места аварии видно, что у Mitsubishi Lancer разбит капот. У общественного транспорта легкие механические повреждения.

В пресс-службе городской ГИБДД пообещали позже рассказать подробности по этой аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем этого ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU