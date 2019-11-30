2019-11-30T10:32:43+03:00
Происшествия

В Челябинске легковушка врезалась в троллейбус

На место аварии приехали «скорая» и ГИБДД
Валентина ВАГАНОВА
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Очевидцы сообщают о пострадавших. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»Очевидцы сообщают о пострадавших. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
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На Северо-Западе Челябинска сегодня, 30 ноября, легковой автомобиль врезался в троллейбус. Авария произошла на Комсомольском проспекте, возле остановки «Поликлиника».

— К месту ДТП прибыли несколько экипажей ДПС и две бригады скорой помощи. Проезжал мимо, видел, как оказывают помощь пострадавшим, — рассказал очевидец Юнус Аминов.

На месте работали ГИБДД и скорая помощь. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

На месте работали ГИБДД и скорая помощь. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

По снимкам с места аварии видно, что у Mitsubishi Lancer разбит капот. У общественного транспорта легкие механические повреждения.

В пресс-службе городской ГИБДД пообещали позже рассказать подробности по этой аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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