В Челябинске два человека погибли при пожаре в многоэтажке

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-30T15:17:36+03:00

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Сегодня утром, 30 ноября, в пятиэтажном жилом доме по улице Российской вспыхнул пожар. Загорелась квартира на третьем этаже. На место стянулись пожарные и медики.

С верхних этажей по маршевым лестницам спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей.

— Хозяин сгоревшей квартиры и его сосед через стенку отправились продуктами горения. Спасти их не удалось, — рассказала пресс-секретарь челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Причину пожара сейчас выясняют сотрудники отделения дознания. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU