В Челябинске два человека погибли при пожаре в многоэтажке
Сегодня утром, 30 ноября, в пятиэтажном жилом доме по улице Российской вспыхнул пожар. Загорелась квартира на третьем этаже. На место стянулись пожарные и медики.
С верхних этажей по маршевым лестницам спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей.
— Хозяин сгоревшей квартиры и его сосед через стенку отправились продуктами горения. Спасти их не удалось, — рассказала пресс-секретарь челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Причину пожара сейчас выясняют сотрудники отделения дознания. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты.
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ИСТОЧНИК KP.RU