2019-12-01T17:12:20+03:00
Спорт

Станислав Галимов заменит Василия Демченко в «Тракторе»

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Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
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«Трактор» нашел замену Василию Демченко. Вратарь Станислав Галимов — двукратный обладатель Кубка Гагарина возвращается в «Трактор» и пробудет там до конца сезона 2019/20.

В послужном списке хоккеиста клубы «Ак Барс», «Атлант», ЦСКА, «Торпедо» и «Металлург», матч всех звезд КХЛ. Обладатель бронзовых медалей молодежного чемпионата мира. В Казани тренировался под началом Ари Мойсанена, который сейчас готовит вратарей в «Тракторе».

В КХЛ Галимов сыграл в 322 матчах и завоевал два Кубка Гагарина.

Станислав Галимов имеет коэффициент надежности 2.09, процент отраженных бросков — 92.4. У его визави Василия Демченко процент ниже: 90 процентов отраженных бросков.

Напомним, ранее стало известно, что вратарь черно-белых Василий Демченко отправлен руководством клуба в список отказов. Далее его судьба такова: либо его покупает другой клуб, либо он переходит играть за фарм-клуб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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