В Челябинске чиновникам досталось за остановку посреди тротуара

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-02T09:31:28+03:00

Новый комплекс, как бельмо на глазу, красуется на Алом после в сторону ЮУрГУ

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Пешеходы лавируют на тротуаре остановки «Алое поле»: огибают тумбу для расклейки театральных афиш и новый остановочный комплекс. Он, как бельмо в глазу: ждать под навесом транспорта неудобно, придется кидаться к краю дороги со всех ног, разметая людей. На остановке уже есть навес от дождя и снега: их рядом поставят? Вспоминается кот Матроскин из «Простоквашино»: «У нас этого гуталина…». Вот и в Челябинске так: у нас этих остановок…

В понедельник, 2 декабря, глава Челябинска Наталья Котова отчитала руководителя управления дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова за проволочки в монтаже остановок. Приведя в пример ту самую, на Алом поле.

— Когда остановку будет делать? Алейникова и Кожевникова за это уволили (Владимир Алейников, замглавы города по дорожному хозяйству, Юрий Кожевников — директор службы эксплуатации остановок — прим. ред). Их нет несколько недель, а конструкция так и стоит разобранная. Когда доделаем? — закидала вопросами чиновника Котова.

Кучитаров пообещал установить остановку до 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU